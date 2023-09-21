Гетманцев розповів про деталі скасування мораторію на перевірки ДПС — Finance.ua

Гетманцев розповів про деталі скасування мораторію на перевірки ДПС Вчора 14:39 — Особисті фінанси

Гетманцев розповів про деталі скасування мораторію на перевірки ДПС

Представники Європейської Бізнес Асоціації зустрілися з Данилом Гетманцевим, Головою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Пан Гетманцев поінформував спільноту про хід підготовки Національної стратегії доходів, яку розробляє Міністерство фінансів України, та своє бачення майбутньої української податкової системи в контексті євроінтеграції.

Водночас обговорили і поточні питання податкової політики. Гетманцев запевнив бізнес про відсутність цього року (і, маємо надію, у майбутньому) змін до податкового законодавства «під ялинку» — бюджет-2024 розрахований на існуючій податковій базі.

Перевірок з жовтня не буде. Гетманцев наголосив, що їх повернення з жовтня не відбудеться. Так, він і сам не є прихильником їх відновлення, але, як зазначив, є певна позиція міжнародних партнерів. Водночас, країна буде намагатись повернутись до попередньої моделі - часткових перевірок. І, так, в планах запровадження ризикорієнтованого підходу, але як і коли — також потребує погодження з партнерами. Однак, строки давності будуть узгоджені з мораторіями на перевірки.

У контексті підвищення податків він наголосив, що карколомних пропозицій щодо підвищення податків він у перспективі не бачить. Так, стандартним буде збільшення акцизного податку.

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З’ясували деякі проблемні питання щодо запровадження РРО/ПРРО, подання SAF-T файлу великими платниками податків у рамках Проєкту е-аудиту та домовилися про спільну роботу над підготовкою нової редакції Закону України № 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Питання збільшення розміру неоподаткованої благодійної допомоги на ЗСУ Данило Гетманцев не підтримує, оскільки наразі будь-які податки у держбюджеті спрямовуються на армію. А враховуючи, що в бюджеті на 2024 рік прямі військові потреби лише на 93% фінансуються, — оподаткування благодійності є важливою складовою.

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