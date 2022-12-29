Гетманцев розповів, коли Україна повернеться до довоєнного режиму оподаткування — Finance.ua

Гетманцев розповів, коли Україна повернеться до довоєнного режиму оподаткування Сьогодні 18:40 — Казна та Політика

Гетманцев розповів, коли Україна повернеться до довоєнного режиму оподаткування

В Україні до середини 2023 року буде скасована двовідсоткова система оподаткування.

Про це в інтервʼю Forbes розповів голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

«Вона (2% податкова система) відіграла свою роль, яка полягала в тому, щоб вивести економіку із шокового стану, ще навесні-влітку. Ми хочемо дотримуватися хоча б мінімальної податкової стабільності. Тому даємо підприємцям пів року, щоб вони могли підлаштувати свої бізнес-процеси під зміни», — заявив Гетманцев.

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За його словами, до кінця воєнного стану пільги для малого бізнесу скасовувати не планують.

Також він розповів, скільки загалом бюджет недоотримав через пільги, введені під час воєнного стану.

«По пільговому розмитненню авто — понад 13 млрд грн. Скасування акцизу на пальне — по року вийде 50 млрд грн. Звільнення від мита та ПДВ імпорту, яке ми запровадили в перші тижні війни, — більш ніж 40 млрд грн. Спрощена система оподаткування (2% з доходу для великого бізнесу) — до 10 млрд грн», — каже нардеп.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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