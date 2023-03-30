Гетманцев розповів, чи є перспектива повного запровадження податку на виведений капітал — Finance.ua

Гетманцев розповів, чи є перспектива повного запровадження податку на виведений капітал Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

Гетманцев розповів, чи є перспектива повного запровадження податку на виведений капітал

Перспектива повного запровадження податку на виведений капітал та заміна ним податку на прибуток не відповідає євроінтеграційним зобов’язанням України, а також інтересам бізнесу.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова фінансового комітету парламенту, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев.

Депутат нагадав, що податок на виведений капітал реалізовано у Дія.City. У цьому спеціальному податковому режимі для IT-компаній низькі ставки з податку на доходи фізичних осіб — 6,5% і податок на виведений капітал передбачений як опція.

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«Чому я говорю про це у контексті податку на виведений капітал? Тому що на сьогодні ми маємо 500 резидентів у Дія.City. Мінцифри вважає, що у нас всього 5 000 компаній (і груп компаній), які займаються IT, а резидентами стали 500. Але із цих 500 перейшли на податок на виведений капітал 225 компаній. При тому що деякі компанії, перейшовши на цей режим, потім відмовляються від нього. Це говорить про те, що люди рахують для себе наслідки не на рівні балаканини в соцмережах, а на цифрах. IT-бізнес — один із найпросунутіших бізнесів у частині експериментів. І ось вони не обирають цей податок, а залишаються на податку на прибуток. Це щодо того, як цей податок сприймає бізнес», — розповів Гетманцев.

Нардеп також зазначив, що Україна в рамках зобов’язань перед Євросоюзом має запровадити податок на прибуток підприємств той, який є у ЄС.

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На запитання, чи закрита в такому випадку тема з податком на виведений капітал, Гетманцев відповів: «Принаймні, ми можемо говорити про якесь часткове введення. Ми, до речі, були готові запровадити його для підприємств із оборотом до 200 чи 500 млн гривень. До війни я так пропонував у законі щодо реформи оподаткування доходів фізичних осіб. Ми можемо обговорювати обсяг, але у будь-якому разі я не думаю, що перспектива його повного запровадження, заміни їм податку на прибуток відповідає не лише нашим євроінтеграційним зобов’язанням, а й інтересам бізнесу».

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