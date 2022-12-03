Гетманцев: релокація підприємств дозволила зберегти 35 тисяч робочих місць і залучити понад 1 млрд грн ЄСВ — Finance.ua
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Гетманцев: релокація підприємств дозволила зберегти 35 тисяч робочих місць і залучити понад 1 млрд грн ЄСВ

Казна та Політика
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На самому початку війни у відповідь на захоплення ворогом територій та знищення реального сектору економіки масованими ударами з повітря було ініційовано системну релокацію підприємств у більш безпечні регіони.
З боку держави логістичну підтримку у перевезенні виробничих потужностей надавали «Укрзалізниця» і «Укрпошта», Фонд державного майна організував пошук площадок і пільги з оренди приміщень на новому місці розташування.
У результаті вдалось врятувати з небезпечних регіонів 772 підприємства, 605 з яких вже працюють.
Проце повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Це дозволило не тільки зберегти згадані існуючі робочі місця, але й створити і заповнити ще 7 тисяч нових вакансій.
Унаслідок цього цими підприємствами сплачено вже більш ніж 1,14 млрд. грн. ЄСВ.
Наразі ще для 261 підприємства шукають нову локацію чи спосіб транспортування. А 634 підприємства, які заявляли про бажання переїхати на нове місце, відмовились від цього через деокупацію територій (нагадаю — місяць тому для тих з них, хто постраждав від окупації, відкрилась можливість отримати фінансування на відновлення частково або повністю зруйнованих внаслідок бойових дій виробничих потужностей у рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»).
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За матеріалами:
Finance.ua
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