Гетманцев повідомив, чи підтримує запуск пенсійної реформи — Finance.ua

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Гетманцев повідомив, чи підтримує запуск пенсійної реформи

Фондовий ринок
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Гетманцев повідомив, чи підтримує запуск пенсійної реформи
Гетманцев повідомив, чи підтримує запуск пенсійної реформи
Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев категорично підтримує запуск наступного рівня пенсійної реформи (накопичувальних пенсій).
Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.
«Я категорично підтримую запуск наступного рівня пенсійної реформи. Якщо 20 років тому ми б її запровадили, то могли б говорити вже про результати і корегувати їх. А так ми досі літаємо в якихось мріях і ведемо абсолютно абсурдну дискусію», — розповів нардеп.
Голова фінкомітету заявив, що пенсійну реформу потрібно було запустити ще 20 років тому та критикує постійні пошуки причин для її відкладання.
Він підкреслив, що пенсійна реформа тісно пов’язана з розвитком фондового ринку.
«Рішення по пенсійній реформи ми маємо ухвалювати незалежно не від чого. І безперечно, одночасно займатися і фондовим ринком, і пенсійною реформою, зміцнюючи інституційно неспроможного регулятора», — наголосив він.
Із 2026 року мають розпочатися перші накопичення в рамках запровадження накопичувальної пенсійної системи.
За матеріалами:
Українські Новини
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