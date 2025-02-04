Гетманцев повідомив, чи підтримує запуск пенсійної реформи — Finance.ua

Гетманцев повідомив, чи підтримує запуск пенсійної реформи Сьогодні 13:35 — Фондовий ринок

Гетманцев повідомив, чи підтримує запуск пенсійної реформи

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев категорично підтримує запуск наступного рівня пенсійної реформи (накопичувальних пенсій).

Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.

«Я категорично підтримую запуск наступного рівня пенсійної реформи. Якщо 20 років тому ми б її запровадили, то могли б говорити вже про результати і корегувати їх. А так ми досі літаємо в якихось мріях і ведемо абсолютно абсурдну дискусію», — розповів нардеп.

Голова фінкомітету заявив, що пенсійну реформу потрібно було запустити ще 20 років тому та критикує постійні пошуки причин для її відкладання.

Він підкреслив, що пенсійна реформа тісно пов’язана з розвитком фондового ринку.

«Рішення по пенсійній реформи ми маємо ухвалювати незалежно не від чого. І безперечно, одночасно займатися і фондовим ринком, і пенсійною реформою, зміцнюючи інституційно неспроможного регулятора», — наголосив він.

Із 2026 року мають розпочатися перші накопичення в рамках запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.