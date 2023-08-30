Гетманцев: цього року очікується приріст ВВП на 3,5% — Finance.ua
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Гетманцев: цього року очікується приріст ВВП на 3,5%

Казна та Політика
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Гетманцев: цього року очікується приріст ВВП на 3,5%
Гетманцев: цього року очікується приріст ВВП на 3,5%
Підприємницького буму в Україні під час війни, звичайно, немає, але бізнес адаптується.
Про це заявив у коментарі Українському Радіо голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії «Слуга народу» Данило Гетманцев.
«Спочатку український бізнес адаптувався до великої війни, потім — до енергетичної кризи, викликаної обстрілами з боку російських агресорів, зараз — до тривалої війни. Ми це бачимо по цифрах: у нас є певні покращення щодо ситуації із зайнятістю, є приріст ВВП — за різними оцінками, це 3,5% в нинішньому році буде», — розповів Гетманцев.
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За його словами, зараз не можна говорити про підприємницький бум в Україні: безперечно, страждають від агресії всі й передусім бізнес.
«Тут мова йде й про безпосередні руйнування, й про релокацію, негативні очікування від продовження військових дій. Все це завдає істотної шкоди бізнесу. Ми бачили 29% падіння ВВП минулого року і це, власне, є падінням бізнесу», — констатує депутат.
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Усе це говорить про те, що бізнес адаптується до тих реалій, які є, резюмує депутат.
«Незважаючи на дуже обмежені фінансові можливості держави — більше 60% наших видатків складають військові видатки — на безпеку та оборону, держава робить усе можливе, аби бізнес пристосувався якомога швидше. Йдеться і про програму „5.7.9“, у рамках якої з початку війни видано 137 млрд гривень кредитів, і про програму „єРобота“, яка постійно розширюється, зокрема і щодо ветеранського бізнесу, і про іпотечне кредитування, яке також стимулює розвиток будівництва в нашій країні», — відзначив Данило Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українське радіо
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