Hermes випустила пластир для заклеювання камери ноутбука: він коштує, як смартфон — Finance.ua
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Hermes випустила пластир для заклеювання камери ноутбука: він коштує, як смартфон

Технології&Авто
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Hermes випустила пластир для заклеювання камери ноутбука: він коштує, як смартфон
Hermes випустила пластир для заклеювання камери ноутбука: він коштує, як смартфон
Французький будинок моди Hermes представив незвичайний аксесуар для ноутбуків — пластир для заклеювання камери. Про це компанія повідомила у себе на сайті.
Пластир, представлений Hermes, має високу універсальність. Він може бути використаний для заклеювання камери на електронних пристроях з метою запобігання стеженню, а також для ремонту дротів, окулярів чи навіть прикраси одягу та взуття. Hermes впевнений, що такий аксесуар надасть улюбленим речам стильності та персоналізації.
Hermes випустила пластир для заклеювання камери ноутбука: він коштує, як смартфон
Пластир виготовлений з м’якої та еластичної шкіри ягняти, і в комплект входять три наклейки розміром 9,9×2,4 см. Однак найбільше вражає сама ціна цього аксесуару — вона становить приблизно $155.
За матеріалами:
ua.news
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