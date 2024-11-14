Hennessey перетворила пікап Ram 1500 на 1000-сильного монстра (фото) — Finance.ua

Hennessey перетворила пікап Ram 1500 на 1000-сильного монстра (фото) Вчора 22:28 — Технології&Авто

Hennessey перетворила пікап Ram 1500 на 1000-сильного монстра (фото)

Американська тюнінгова компанія Hennessey Performance підготувала черговий подарунок для любителів потужних і швидких пікапів. На цей раз техаські тюнери взялися прокачати популярну модель Ram 1500, яку забезпечили 1026-сильним мотором.

За основу свого чергового шедевр майстра під керівництвом Джона Хеннессі взяли вже досить непростий пікап Ram 1500 TRX Final Edition. Спочатку під його капотом розташовувався потужний мотор Hellcat, який мав у своєму розпорядженні 524 кВт/712 к.с. потужності та 881 Нм крутного моменту. Однак, девіз тюнерів з Hennessey Performance — робити швидкі авто ще швидшими. Для цього пікап, який отримав ім’я Mammoth 1000 Last Stand, неабияк переробили.

Двигун був доповнений приводним нагнітачем, а приводні шківи, ​​термостат, свічки запалювання, систему вентиляції картера та ряд інших деталей замінили на нові, більш ефективні. Завдяки цьому потужність двигуна зросла до 755 кВт/1026 к.с., а момент збільшився до 1314 Нм. В результаті за своєю динамікою пікап не поступається іменитим спорткарам — розгін 0−97 км/год займає всього 3,2 секунди, що на 1,3 секунди менше стандартного Ram 1500 TRX.

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