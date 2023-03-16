Генерація електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів — Галущенко — Finance.ua

Генерація електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів — Галущенко
За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
У Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.
Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 9 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від рашистських обстрілів районах.
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