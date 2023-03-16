Генерація електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів — Галущенко — Finance.ua

Генерація електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів — Галущенко Сьогодні 11:34 — Енергетика

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

У Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 9 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від рашистських обстрілів районах.

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