Газпромбанк думає про продаж швейцарської «дочки» — Finance.ua

Газпромбанк думає про продаж швейцарської «дочки» Вчора 05:30 — Фондовий ринок

Газпромбанк думає про продаж швейцарської «дочки»

російський Газпромбанк розглядає продаж окремих активів або всього бізнесу у Швейцарії, через цей банк компанії Євросоюзу проводять оплату за енергоносії з рф.

Про це повідомляє Forbes росія з посиланням на пресслужба Газпромбанку.

Банк розраховує завершити процес стратегічного аналізу, включно з пошуком інвестора, якщо такий варіант буде реалізовано, до кінця третього кварталу.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Газпромбанк потрапив під санкції США, які забороняли йому залучати капітал на фінансових ринках Штатів. Крім того, на початку травня під санкції потрапили топ-менеджери Газпромбанку.

Попри стратегічну важливість банку для росії та той факт, що він обслуговує російський військово-промисловий комплекс та проводить виплати для російської армії, яка веде війну проти України, банк досі не потрапив під санкції ЄС і не був відключений від системи SWIFT. Крім того, Андрій Акімов, голова правління АТ «Газпромбанк», досі уникає санкцій ЄС.

Причина полягає у тому, що банк також є «гаманцем» для оплати компаніями Євросоюзу газу та нафти з рф. Саме через нього проходять платежі, які потім конвертуються в рублі, як того захотів кремль. Раніше оплата проходила в євро через швейцарську «дочку» банку.

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Економічна Правда За матеріалами:

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