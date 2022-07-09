Газпромбанк думає про продаж швейцарської «дочки» — Finance.ua
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Газпромбанк думає про продаж швейцарської «дочки»

Фондовий ринок
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Газпромбанк думає про продаж швейцарської «дочки»
Газпромбанк думає про продаж швейцарської «дочки»
російський Газпромбанк розглядає продаж окремих активів або всього бізнесу у Швейцарії, через цей банк компанії Євросоюзу проводять оплату за енергоносії з рф.
Про це повідомляє Forbes росія з посиланням на пресслужба Газпромбанку.
Банк розраховує завершити процес стратегічного аналізу, включно з пошуком інвестора, якщо такий варіант буде реалізовано, до кінця третього кварталу.
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Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Газпромбанк потрапив під санкції США, які забороняли йому залучати капітал на фінансових ринках Штатів. Крім того, на початку травня під санкції потрапили топ-менеджери Газпромбанку.
Попри стратегічну важливість банку для росії та той факт, що він обслуговує російський військово-промисловий комплекс та проводить виплати для російської армії, яка веде війну проти України, банк досі не потрапив під санкції ЄС і не був відключений від системи SWIFT. Крім того, Андрій Акімов, голова правління АТ «Газпромбанк», досі уникає санкцій ЄС.
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Причина полягає у тому, що банк також є «гаманцем» для оплати компаніями Євросоюзу газу та нафти з рф. Саме через нього проходять платежі, які потім конвертуються в рублі, як того захотів кремль. Раніше оплата проходила в євро через швейцарську «дочку» банку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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