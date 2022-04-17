Банківські санкції ЄС будуть дієвими, якщо застосувати їх проти "Газпромбанку", - Єрмак — Finance.ua

Банківські санкції ЄС будуть дієвими, якщо застосувати їх проти "Газпромбанку", - Єрмак
Вчора 14:00
102
Євросоюз планує запровадити санкції проти російської нафти та «Сбербанку». Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що банківські санкції ЄС будуть дієвими, якщо застосувати їх проти «Газпромбанку».
Як зазначив Єрмак, німецьке видання Zeit з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен повідомило, що у ЄС розглядають механізми включення нафти у наступний санкційний пакет, а також розглядають обмеження щодо банківського сектору, особливо Сбербанку, та російської енергетики.