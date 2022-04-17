Банківські санкції ЄС будуть дієвими, якщо застосувати їх проти "Газпромбанку", - Єрмак — Finance.ua
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Банківські санкції ЄС будуть дієвими, якщо застосувати їх проти "Газпромбанку", - Єрмак

Вчора 14:00
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Євросоюз планує запровадити санкції проти російської нафти та «Сбербанку». Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що банківські санкції ЄС будуть дієвими, якщо застосувати їх проти «Газпромбанку».
Про це повідомляється в заяві Єрмака у Telegram.
Як зазначив Єрмак, німецьке видання Zeit з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен повідомило, що у ЄС розглядають механізми включення нафти у наступний санкційний пакет, а також розглядають обмеження щодо банківського сектору, особливо Сбербанку, та російської енергетики.
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«Я ще раз нагадаю, що у випадку банківського сектору дієвими також будуть санкції проти Газпромбанку, який визначений уповноваженим для розрахунків за російський газ», — додав він.
Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що майбутні санкції Євросоюзу проти росії торкнуться банківського сектора, зокрема «Сбербанку», а також обмежень на покупку російської нафти.

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За матеріалами: РБК-Україна
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