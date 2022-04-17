У рф пенсійними накопиченнями росіян будуть докапіталізовувати банки — Finance.ua

У рф пенсійними накопиченнями росіян будуть докапіталізовувати банки

Вчора 10:30

Президент рф владімір путін підписав закон, який дозволяє за допомогою коштів Фонду національного добробуту купувати привілейовані акції (префи) російських банків.

Про це пише «Комерсантъ» з посиланням на підписаний документ на порталі правової інформації рф.

У Кремлі заявляють, що такий захід вводиться для того, щоб забезпечити фінансову стабільність банківської системи РФ.

Відповідно до закону, тепер для купівлі акцій не потрібна згода банку росії та Федеральної антимонопольної служби.

Згідно з документом, тепер немає необхідності дотримуватись порядку розкриття інформації (повідомлення про істотні факти) і залучати уповноважений федеральний орган виконавчої влади, щоб визначити ціну розміщення акції.

Уряд росії використав гроші Фонду національного добробуту для докапіталізації банків під час кризи 2008-2009 років.

«Тоді банки отримали субординовані облігації через ВЕБ на загальну суму 404 млрд руб. Після західних санкцій 2014 року, запроваджених проти рф, держбанки конвертували ці облігації у префи», — нагадує видання.

Раніше повідомлялось, що кошти фонду, який слугує частиною механізму пенсійного забезпечення російського населення, дозволять витратити на придбання облігацій федеральної позики, щоб профінансувати дефіцит російського бюджету, а також інші цінні папери російських емітентів.

Загалом на ці цілі можуть витратити 1 трлн руб. (близько 10 млрд дол.).

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