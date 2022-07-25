«Газпром» зупиняє ще одну турбіну «Північного потоку»: газопровід працюватиме на 20% потужності — Finance.ua
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«Газпром» зупиняє ще одну турбіну «Північного потоку»: газопровід працюватиме на 20% потужності

Енергетика
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«Газпром» зупиняє ще одну турбіну «Північного потоку»: газопровід працюватиме на 20% потужності
«Газпром» зупиняє ще одну турбіну «Північного потоку»: газопровід працюватиме на 20% потужності
«Газпром» зупинив експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС «Портова» — тепер газопровід прокачуватиме лише 33 млн кубометрів на добу (20% потужності).
Про це свідчить повідомлення компанії.
«Про роботу компресорної станції „Портова“. У зв’язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до розпорядження Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану двигуна) „Газпром“ зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС „Портова“», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, добова продуктивність КС «Портова» з 27 липня становитиме до 33 млн куб. м на добу.
У Газпромі зазначили, що турбіна зупинена у зв’язку із «закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту», передає РИА Новости.
До цього повідомлялося, що Газпром отримав від Siemens Energy документи для повернення з Канади турбіни для Північного потоку. З боку холдингу все ще залишаються питання щодо санкцій Євросоюзу та Великобританії. Тому Газпром знову звернувся до Siemens із проханням про надання документів та підтримки.
Нагадаємо, раніше російський президент володимир путін запевняв, що «Газпром» готовий качати стільки газу, скільки потрібно. Але поки не буде врегульовано суперечку щодо санкцій на комплектуючі трубопроводу, потоки будуть жорстко обмежені. Про це пише видання Bloomberg.
За матеріалами:
РБК-Україна
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