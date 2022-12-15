"Газпром" заявив про зменшення видобутку газу — Finance.ua

"Газпром" заявив про зменшення видобутку газу Сьогодні 16:47 — Фондовий ринок

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, «Газпром» опублікував підсумки своєї роботи з 1 січня по 15 грудня поточного року, згідно з якими росія зменшила видобуток газу.

Як йдеться в повідомленні газового монополіста країни-агресора, з початку 2022 року було видобуто 394,1 млрд куб.м газу, що на 96,3 млрд куб. м, або на 19,6%, менше, ніж минулого року.

Попит на газ компанії з газотранспортної системи (ГТС) на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 5,2% (на 12,5 млрд куб.м).

Експорт до країн далекого зарубіжжя склав 97,8 млрд куб.м — на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м) менше, ніж за той же період 2021 року.

УНІАН За матеріалами:

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