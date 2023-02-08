«Газпром» продовжив контракт на постачання газу в білорусь до 2025 року — Finance.ua
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«Газпром» продовжив контракт на постачання газу в білорусь до 2025 року

Енергетика
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російський «Газпром» продовжив контракт із «Газпром трансгаз білорусь» на поставку газу в білорусь на 2023-2025 роки.
Про це пише «Коммерсантъ» із посиланням на повідомлення в системі розкриття корпоративної інформації.
Також продовжили угоду про транспортування газу через білорусь.
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Відповідно до опублікованих документів, орієнтовна вартість газу складе 250 млрд російських рублів (3,5 млрд дол.) щорічно. Вартість послуг з транспортування енергоносія через білорусь оцінюється в 12 млрд руб.
володимир путін і самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко домовилися про основні параметри ціноутворення в енергетиці, в тому числі постачання газу, на зустрічі в Мінську 19 грудня.
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За словами путіна, росія постачає газ у білорусь на вигідних, преференційних умовах.
3 лютого в Міненерго рф повідомили, що росія постачатиме газ білорусі у 2023 році за цінами 2022-го — $128,5 за 1 тис. куб. м. білорусь оплачує російський газ у рублях із квітня минулого року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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