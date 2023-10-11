Газопровід між Фінляндією та Естонією зазнав атаки: підозрюють росію — Finance.ua

Газопровід між Фінляндією та Естонією зазнав атаки: підозрюють росію Сьогодні 10:34 — Енергетика

У вівторок, 10 жовтня, Фінляндія заявила, що підводний газопровід Balticconnector , що сполучає цю країну з Естонією, був пошкоджений.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на брифінгу заявив, що витік газу з фінського газопроводу був спричинений «зовнішньою дією». За його словами, уряд уважно стежить за ситуацією, і розслідування витоку поки на «ранній стадії». «Поки рано робити висновки про те, хто чи що завдало шкоди», — каже він.

Орпо стверджує, що пошкодження не вплинуло на загальне підключення країни до газопроводу. Берегова охорона Фінляндії заявила про «явні пошкодження», спричинені «зовнішнім фактором», не вдаючись до деталей. В уряді зазначили, що ремонт газопроводу може зайняти місяці, і на цьому тлі ціни на газ цієї зими можуть зрости.

Як пише фінська газета Iltalehti з посиланням на урядові джерела, пошкодження «не було випадковим», і офіційні особи вважають, що за нападом стоїть Росія. Шведське громадське радіо повідомило, посилаючись на джерела в уряді Фінляндії, що трубопровід був пошкоджений, і що пошкодження не виникло природним шляхом.

Реакція НАТО на ймовірну атаку на газопровід

Після того, як стало відомо про атаку, президент Фінляндії Саулі Нійністе розмовляв із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Після розмови вони заявили, що Альянс ділиться інформацією та готовий підтримати своїх союзників.

«Причина пошкодження ще не ясна, розслідування триває, Фінляндія співпрацюж з Естонією», — сказав Нійністе.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.