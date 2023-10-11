Газопровід між Фінляндією та Естонією зазнав атаки: підозрюють росію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Газопровід між Фінляндією та Естонією зазнав атаки: підозрюють росію

Енергетика
42
У вівторок, 10 жовтня, Фінляндія заявила, що підводний газопровід Balticconnector, що сполучає цю країну з Естонією, був пошкоджений.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на брифінгу заявив, що витік газу з фінського газопроводу був спричинений «зовнішньою дією». За його словами, уряд уважно стежить за ситуацією, і розслідування витоку поки на «ранній стадії». «Поки рано робити висновки про те, хто чи що завдало шкоди», — каже він.
Орпо стверджує, що пошкодження не вплинуло на загальне підключення країни до газопроводу. Берегова охорона Фінляндії заявила про «явні пошкодження», спричинені «зовнішнім фактором», не вдаючись до деталей. В уряді зазначили, що ремонт газопроводу може зайняти місяці, і на цьому тлі ціни на газ цієї зими можуть зрости.
Як пише фінська газета Iltalehti з посиланням на урядові джерела, пошкодження «не було випадковим», і офіційні особи вважають, що за нападом стоїть Росія. Шведське громадське радіо повідомило, посилаючись на джерела в уряді Фінляндії, що трубопровід був пошкоджений, і що пошкодження не виникло природним шляхом.

Реакція НАТО на ймовірну атаку на газопровід

Після того, як стало відомо про атаку, президент Фінляндії Саулі Нійністе розмовляв із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Після розмови вони заявили, що Альянс ділиться інформацією та готовий підтримати своїх союзників.
«Причина пошкодження ще не ясна, розслідування триває, Фінляндія співпрацюж з Естонією», — сказав Нійністе.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.