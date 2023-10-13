Газопостачання Литви взимку не буде порушене через пошкодження Balticconnector — Finance.ua
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Газопостачання Литви взимку не буде порушене через пошкодження Balticconnector

Енергетика
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Газопостачання Литви не буде порушене цієї зими через інцидент на газопроводі Balticconnector між Естонією та Фінляндією. Як повідомляє BNS, про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.
«Боятися, що перед опалювальним сезоном якимось чином буде порушено подачу газу, справді не варто, бо і наш термінал, і Інчукалнське сховище (ПСГ у Латвії. — Ред.) та інші інфраструктурні об'єкти працюють», — сказала Шимоніте в одній із радіопередач у четвер. За її словами, інцидент показав, що захист важливих енергетичних об'єктів потребує ще більшої уваги.
Водночас у литовському енергохолдингу Ignitis grupe очікують зниження споживання природного газу в країні цього року на 6%. Про це заявила керівниця відділу оптового продажу газу Ignitis Аста Вірбіцкене на дистанційній конференції в четвер. За її словами, газова інфраструктура регіону достатня або «навіть надлишкова» для забезпечення попиту.
«Попит на газ, який і раніше в Литві істотно зменшився, продовжує зменшуватися. Навіть якщо припустити, що завод добрив Achema запрацює на повну потужність в останньому кварталі цього року, ми не досягнемо минулорічного рівня (споживання. — Ред.)», — заявила вона.
«Звісно, найбільший вплив мають ціни на природний газ, які змінюють споживчі звички», — додала вона.
«Цілком очевидно, що (…) нинішня потреба регіону в газі така, що наших інфраструктурних об'єктів достатньо і навіть забагато, щоб повністю її забезпечити», — сказала Вірбіцкене.
«У сьогоднішній ситуації (після інциденту на газопроводі Balticconnector. — Ред.) Фінляндія ізольована, імовірно, щонайменше на пів року. Однак це не змінює ситуації, поставок природного газу і у всьому регіоні загалом, і окремо у Фінляндії та країнах Балтії достатньо», — додала вона.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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