Газопостачання Литви взимку не буде порушене через пошкодження Balticconnector — Finance.ua

Газопостачання Литви взимку не буде порушене через пошкодження Balticconnector
Газопостачання Литви не буде порушене цієї зими через інцидент на газопроводі Balticconnector між Естонією та Фінляндією. Як повідомляє BNS, про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.
«Боятися, що перед опалювальним сезоном якимось чином буде порушено подачу газу, справді не варто, бо і наш термінал, і Інчукалнське сховище (ПСГ у Латвії. — Ред.) та інші інфраструктурні об'єкти працюють», — сказала Шимоніте в одній із радіопередач у четвер. За її словами, інцидент показав, що захист важливих енергетичних об'єктів потребує ще більшої уваги.
Водночас у литовському енергохолдингу Ignitis grupe очікують зниження споживання природного газу в країні цього року на 6%. Про це заявила керівниця відділу оптового продажу газу Ignitis Аста Вірбіцкене на дистанційній конференції в четвер. За її словами, газова інфраструктура регіону достатня або «навіть надлишкова» для забезпечення попиту.
«Попит на газ, який і раніше в Литві істотно зменшився, продовжує зменшуватися. Навіть якщо припустити, що завод добрив Achema запрацює на повну потужність в останньому кварталі цього року, ми не досягнемо минулорічного рівня (споживання. — Ред.)», — заявила вона.
«Звісно, найбільший вплив мають ціни на природний газ, які змінюють споживчі звички», — додала вона.
«Цілком очевидно, що (…) нинішня потреба регіону в газі така, що наших інфраструктурних об'єктів достатньо і навіть забагато, щоб повністю її забезпечити», — сказала Вірбіцкене.
«У сьогоднішній ситуації (після інциденту на газопроводі Balticconnector. — Ред.) Фінляндія ізольована, імовірно, щонайменше на пів року. Однак це не змінює ситуації, поставок природного газу і у всьому регіоні загалом, і окремо у Фінляндії та країнах Балтії достатньо», — додала вона.
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