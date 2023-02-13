Газ в Україні подешевшав до мінімуму за останній рік — Finance.ua
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Газ в Україні подешевшав до мінімуму за останній рік

Енергетика
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Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за січень 2023 року. Вартість становила 23 723,43 гривні за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 9,4% менше, ніж місяцем раніше.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.
За даними міністерства, середня ціна впала до мінімуму з початку розрахунку показника у березні минулого року:
Газ в Україні подешевшав до мінімуму за останній рік

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За матеріалами:
РБК-Україна
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