Газ в Україні дешевшає третій місяць поспіль (інфографіка) — Finance.ua
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Газ в Україні дешевшає третій місяць поспіль (інфографіка)

Енергетика
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Газ в Україні дешевшає третій місяць поспіль (інфографіка)
Газ в Україні дешевшає третій місяць поспіль (інфографіка)
Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації газу в Україні за січень 20 234 року. Вартість становила 12 738 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 6,3% менше, ніж на місяць раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.
Таким чином, газ дешевшає третій місяць поспіль і коштує майже вдвічі менше, ніж рік тому.
Газ в Україні дешевшає третій місяць поспіль (інфографіка)
Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Прогноз ціни

Після різкого зростання з середини 2021 року ціни на газ із початку 2023 року в Європі значно знизилися і сьогодні перебувають на рівні 315 доларів за тисячу кубометрів (8,4 тисячі гривень).
За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період також поступово знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшення виробництва ЗПГ у США, Австралії та Катарі, постачання російського дешевшого газу до Китаю та Індії (що зменшує конкуренцію за ЗПГ), збалансоване накопичення запасів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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