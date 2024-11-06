Хайпова Telegram-гра Hamster Kombat втратила 86% користувачів — Finance.ua
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Хайпова Telegram-гра Hamster Kombat втратила 86% користувачів

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Хайпова Telegram-гра Hamster Kombat втратила 86% користувачів
Хайпова Telegram-гра Hamster Kombat втратила 86% користувачів
У вересні гра-клікер (тапалка) Hamster Kombat наробила чимало шуму: 300 млн гравців, що пів року старанно проходили завдання і тицяли щоденно в екрани смартфонів, очікували трохи підробити. Але коли настав час лістингу, мажорний хайп перетворився на тотальне розчарування.
Майже половині взагалі не нарахували токени HMSTR: лише 43% геймерів отримали право на аірдроп. А ті 47%, які змогли отримати HMSTR, залишись засмучені через низьку ціну монети. Гру вже тоді охрестили найпровальнішою серед тапалок.

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Але це ще не все. З вересня, токен HMSTR впав в ціні на 76%.
Хайпова Telegram-гра Hamster Kombat втратила 86% користувачів
За даними Protos, Hamster Kombat кількість активних користувачів за п’ять місяців катастрофічно впала до 41 млн, тобто, скорочення склало 86% (259 млн).
Хайпова Telegram-гра Hamster Kombat втратила 86% користувачів
Через Hamster Kombat тінь впала на інші тапалки. Зневіра гравців та складнощі з лістингом загалом, призвели до значного спаду цікавості до такого жанру ігор. Деякі експерти вважають, що в такому вигляді, як зараз, тапалки припинять існування.
За матеріалами:
ITC.ua
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