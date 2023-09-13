Haval представив недорогого конкурента Land Rover Defender за $22 000 (фото) — Finance.ua

Haval представив недорогого конкурента Land Rover Defender за $22 000 (фото) Сьогодні 02:32 — Технології&Авто

Haval представив недорогого конкурента Land Rover Defender за $22 000 (фото), Фото: PCAuto

У Китаї представили новий доступний позашляховик Haval Raptor. Новинка отримала брутальний дизайн і доступний цінник.

Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Haval Raptor вирізняється стриманим дизайном у стилі Land Rover Defender. Спереду розташовані круглі фари та масивна решітка радіатора.

Задня оптика складається з кількох елементів. На задніх дверях розмістили запасне колесо.

Габарити Haval Raptor:

довжина — 4 800 мм;

ширина — 1 916 мм;

висота — 1 822 мм;

колісна база — 2 738 мм.

Haval Raptor отримав місткий багажник об'ємом 586 літрів. Цей простір можна збільшити до 1404 літрів, якщо скласти задній ряд сидінь.

Фото: PCAuto

В інтер'єрі встановлено 14,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймову панель приладів. Також передбачено проєкційний дисплей, підстаканники та бездротову зарядку для електронних пристроїв.

Haval Raptor оснащений гібридною силовою установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 167 к.с. і 243 Нм крутного моменту. Вона доповнена системою повного приводу 4WD.

Фото: PCAuto

Позашляховик запропонують з акумуляторними батареями місткістю 19,09 або 27,54 кВт⋅год. Вони забезпечують запас ходу 102 або 145 км на електротязі відповідно. Haval Raptor у середньому витрачає 6 літрів палива на 100 км.

Продажі позашляховика в Китаї почнуться вже 20 вересня. Вартість новинки становитиме від 160 000 до 190 000 юанів (від 22 000 до 26 000 доларів).

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