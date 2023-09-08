Гарний врожай в Україні знизив інфляцію до мінімуму за два роки — НБУ
Споживча інфляція в Україні у липні сповільнилася до 11,3% завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування, а також поліпшенню очікувань щодо збереження курсової стійкості. За оцінками НБУ, інфляція сповільнилася і в серпні насамперед під впливом збільшення постачань овочів та фруктів нового врожаю.
Про це повідомляє Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2023 року).
Експерти НБУ не наводять цифри оцінки інфляції за серпень, але згідно з оприлюдненим графіком, інфляція уповільнилась приблизно до 10%. Востаннє річна інфляція в Україні нижче 10% спостерігалася в червні 2021 року (9,5%).
Як зазначається в огляді, фундаментальний інфляційний тиск знижувався відповідно до очікувань НБУ. Цьому сприяють поліпшення очікувань в умовах збереження курсової стійкості та зменшення тиску з боку витрат бізнесу.
Водночас темпи зростання цін на продовольство знижувалися завдяки розширенню пропозиції, послабленню тиску з боку витрат, оптимізації виробничих та логістичних ланцюгів.
«Оптимістичніші очікування щодо нового урожаю зернових разом з нарощуванням виробництва сприяли зниженню цін на крупи та борошно. Попри зростання зовнішніх цін, подорожчання соняшникової олії на внутрішньому ринку і далі сповільнювалося. Це, зокрема, зумовлювалося труднощами з її експортуванням», — йдеться в огляді.
Зростання цін на овочі також сповільнилося завдяки розширенню пропозиції. Через більше виробництво також помірніше дорожчали яйця, однак їх вартість і далі перевищувала минулорічний рівень з огляду на вищий експорт, додали в НБУ.
Ціни на пальне в липні зростали поступово завдяки значним запасам пального, сформованим до підвищення акцизу. Стримували зростання цін на пальне і зменшення світових цін на нафту в попередні місяці, а також посилення конкуренції на роздрібному ринку. У серпні зростання цін на пальне тривало в міру вичерпання попередніх запасів.
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