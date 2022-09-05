Харків'янин зламував банківські картки іноземців і завдав збитків на мільйон гривень — поліція (відео) Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Харків'янин зламував банківські картки іноземців і завдав збитків на мільйон гривень — поліція (відео)

Харків’янин зламував банківські картки іноземців та завдав збитків на мільйон гривень.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

Кіберполіція та співробітники ГУ НПУ у Харківській області викрили групу осіб у шахрайстві з використанням банківських терміналів. Організатором незаконної схеми став 20-річний харків’янин. Молодий чоловік залучив до схеми трьох спільників.

Фігуранти реєстрували ФОП та отримували POS-термінали. Використовуючи незаконні бази даних, спільники «прив’язували» до платіжних систем банківські картки іноземних громадян та за допомогою технології NFC проводили розрахунки у своїх POS-терміналах. За інформацією поліції, спільники завдали збитків банкам у розмірі понад мільйон гривень.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження. Під час обшуків у оселях фігурантів правоохоронці вилучили ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, печатки та POS-термінал, який використовувався у протиправній діяльності. Учасникам незаконної схеми повідомили про підозри за статтею 190 (шахрайство) КК України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.

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