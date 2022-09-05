Харків'янин зламував банківські картки іноземців і завдав збитків на мільйон гривень — поліція (відео)
Харків’янин зламував банківські картки іноземців та завдав збитків на мільйон гривень.
Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.
Кіберполіція та співробітники ГУ НПУ у Харківській області викрили групу осіб у шахрайстві з використанням банківських терміналів. Організатором незаконної схеми став 20-річний харків’янин. Молодий чоловік залучив до схеми трьох спільників.
Фігуранти реєстрували ФОП та отримували POS-термінали. Використовуючи незаконні бази даних, спільники «прив’язували» до платіжних систем банківські картки іноземних громадян та за допомогою технології NFC проводили розрахунки у своїх POS-терміналах. За інформацією поліції, спільники завдали збитків банкам у розмірі понад мільйон гривень.
Слідчі відкрили кримінальне провадження. Під час обшуків у оселях фігурантів правоохоронці вилучили ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, печатки та POS-термінал, який використовувався у протиправній діяльності. Учасникам незаконної схеми повідомили про підозри за статтею 190 (шахрайство) КК України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.
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