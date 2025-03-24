Харчування у школах стане безкоштовним для всіх учнів (терміни) — Finance.ua
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Харчування у школах стане безкоштовним для всіх учнів (терміни)

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Харчування у школах стане безкоштовним для всіх учнів (терміни)
Харчування у школах стане безкоштовним для всіх учнів (терміни)
Міністерство освіти України продовжує впроваджувати реформу шкільного харчування і повідомляє, що програма безкоштовного харчування поступово охопить учнів середньої та старшої школи. Таким чином харчування усіх школярів буде безкоштовним.
Про це повідомляє МОН.
«Продовжуємо впроваджувати реформу шкільного харчування, що була ініційована першою леді Оленою Зеленською для забезпечення дітей якісним повноцінним харчуванням у закладах освіти, а також формування культури здорового харчування та поширення її серед українських родин» — пише МОН.
Від жовтня 2024 року уряд виділяє субвенцію на організацію безоплатного гарячого харчування для учнів початкових класів. Загалом в українських школах понад 1,6 мільйона учнів уже харчуються безоплатно — коштом державної субвенції чи місцевих бюджетів. Україна продовжує інвестувати у здоровʼя дітей — за ініціативи президента та уряду, програма безоплатного шкільного харчування поступово охопить учнів середньої та старшої школи.

Що зміниться?

  • З вересня 2025 року не тільки початкова школа, але й усі учні 5−11 класів у прифронтових та прикордонних областях отримають безоплатне харчування.
  • З вересня 2026 року планується, що програма пошириться на 5−6 класи у всіх регіонах України.
  • У наступні роки — програма поступово розшириться на інші класи по всій країні.
«Одна з цілей міністерства — створити безпечне освітнє середовище у закладах освіти. Завдяки поступовому розширенню програми, ще більше українських учнів безоплатно зможуть отримати корисне та здорове харчування в закладах освіти», — зазначив Андрій Сташків, заступник міністра освіти і науки України.
Для реалізації програми необхідно також розвʼязати ключові виклики у сфері інфраструктури їдалень і харчоблоків у закладах освіти. Серед них:
  • Оновити шкільні їдальні;
  • Модернізувати харчоблоки — закупити нове обладнання для приготування здорових страв;
  • Створити навчальні програми та кулінарні хаби, де кухарі зможуть підвищувати кваліфікацію;
  • Створити ефективну мотиваційну модель для залучення фахівців до роботи у сфері шкільного харчування;
  • Посилити контроль за якістю їжі — впровадити нові стандарти безпеки та харчових продуктів.
Впровадження реформи здійснюється у співпраці з Командою реформи шкільного харчування, яка забезпечує експертну підтримку та консультаційний супровід на всіх етапах реалізації.

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За матеріалами:
Finance.ua
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