«Гарантований покупець» цьогоріч виплатив майже ₴25 мільярдів за «зеленим» тарифом — Finance.ua
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«Гарантований покупець» цьогоріч виплатив майже ₴25 мільярдів за «зеленим» тарифом

Енергетика
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«Гарантований покупець» цьогоріч виплатив майже ₴25 мільярдів за «зеленим» тарифом
«Гарантований покупець» цьогоріч виплатив майже ₴25 мільярдів за «зеленим» тарифом
Державне підприємство «Гарантований покупець» із початку 2022 року станом на 28 вересня виплатило виробникам електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), 24,8 млрд гривень.
Про це повідомляється в інфографіці держпідприємства.
Зазначається, що 13,9 млрд грн із загальної суми «Гарантований покупець» виплатив за електроенергію з ВДЕ, придбану в 2022 році; 8,5 млрд грн — за 2021 рік та 2,4 млрд грн — за 2020 рік.
Рівень розрахунків «Гарантованого покупця» з початку року становить 46,9%, при цьому за електроенергію, придбану у січні, держпідприємство розрахувалося повністю. Найнижчий рівень розрахунку перед виробниками електроенергії з ВДЕ — за травень (19%), квітень (19,2%) та березень (20,1%).
«Гарантований покупець» цьогоріч виплатив майже ₴25 мільярдів за «зеленим» тарифом
Усього з початку 2022 року станом на 28 вересня «Гарантований покупець» придбав 6,454 млн МВт-год. електроенергії з ВДЕ. Найбільшу частку в загальному обсязі придбаної електроенергії — 68% — становить сонячна енергія. Частка енергії вітру становить 21%, біоенергії — 9%, гідроенергетики — 2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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