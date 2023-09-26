Галущенко: Україна розраховує на підтримку Францією створення умов для забезпечення ядерної безпеки в Україні — Finance.ua

Галущенко: Україна розраховує на підтримку Францією створення умов для забезпечення ядерної безпеки в Україні Сьогодні 10:13 — Енергетика

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з генеральним адміністратором Комісії з атомної енергії Франції Франсуа Жаком. Сторони зустрілися у межах 67-ї Генеральної конференції МАГАТЕ, що відбувається у Відні.

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Очільник Міненерго подякував Франції за допомогу українському енергетичному сектору, яка мала важливе значення минулої зими, в умовах постійних обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури. Герман Галущенко наголосив, що знеструмлення стратегічних об'єктів, яке відбувається внаслідок російських атак, є прямою загрозою не тільки українській, але і світовій безпеці. Зокрема, у результаті ворожих дій тільки Запорізька АЕС вже сім разів опинялася в блекауті і живлення систем безпеки станції забезпечувалося дизель-генераторами.

Такі дії росіян становлять пряму загрозу ядерній і радіаційній безпеці континенту: «росія руйнує усе, чого досягла атомна енергетика», — підкреслив міністр.

Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, який також взяв участь у зустрічі, поінформував французьку сторону про поточну ситуацію на ЗАЕС, яка, за його словами, стає все гіршою і потребує негайної реакції світової спільноти.

Очільник «Енергоатому» наголосив, що аби не допустити аварії на ЗАЕС, цивілізований світ має змусити росіян виконувати основоположні 7 принципів ядерної і радіаційної безпеки та залишити українську станцію.

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Очільник Міненерго підкреслив, що Франція має дуже розвинуту атомну галузь і є одним зі світових лідерів ядерної енергетики, тому позиція країни у цьому питанні є досить важливою. Франсуа Жак своєю чергою запевнив, що Франція буде продовжувати підтримку України у протистоянні російській агресії, зокрема на енергетичному фронті.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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