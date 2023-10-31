Галущенко: Україна — перша країна у світі, яка запроваджує багаторівневий захист енергетичних об'єктів Сьогодні 10:33 — Енергетика

Співпраця України та міжнародних партнерів — це шлях до вирішення глобальних викликів енергетичної безпеки.

Про це йшлося під час третьої зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики для реалізації Формули миру Президента Зеленського, що відбулася на Мальті під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Енергетична безпека — один із пунктів Формули миру, який було розглянуто.

«Атаки росії на енергетичну інфраструктуру України завдали величезної шкоди та потребують розроблення міжнародної системи реагування для забезпечення відповідальності. Україні потрібен захисний „щит“ для енергетичних об'єктів через системи та обладнання ППО, а також постачання і формування запасів обладнання в Європі для відновлення енергетичної інфраструктури», — наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він зазначив, що відповідні заходи вже відбуваються: Україна стала першою країною у світі, яка запроваджує багаторівневий захист цивільної енергетичної інфраструктури, аби максимально вберегти її від наслідків ворожих атак. Інший важливий аспект — забезпечення міжнародного нагляду за енергетичними об'єктами та взаємний захист.

Крім цього, необхідне інвестування в децентралізовані енергетичні системи, а також вивчення альтернативних шляхів постачання енергоресурсів, розширення потужностей міждержавних з'єднань для обміну електроенергією.Міністр подякував країнам — партнерам, зокрема співголовам робочої групи щодо енергетичної безпеки — Польщі та Данії, за спільну роботу для реалізації Формули миру.

«Разом працюємо над надійністю енергопостачання, зміцненням стійкості енергоінфраструктури, диверсифікацією торгівлі енергією та недопущенням енергетичної російської маніпуляції. Це складові енергетичної безпеки, а отже, добробуту України і світу», — резюмував Герман Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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