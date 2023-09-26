Галущенко розповів про український підхід щодо майбутнього атомної енергетики — Finance.ua

Галущенко розповів про український підхід щодо майбутнього атомної енергетики Сьогодні 12:30 — Енергетика

Галущенко розповів про український підхід щодо майбутнього атомної енергетики

Дії росії щодо українських ядерних об'єктів не тільки загрожують ядерною катастрофою, але й руйнують усі досягнення цивілізації у розвитку атомної енергетики та ставлять під питання майбутнє галузі.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на 67-ій сесії Генеральної конференції МАГАТЕ.

Очільник Міненерго наголосив, що атомні енерготехнології є сутністю досягнень людства, і подальший розвиток галузі через впровадження інноваційних технологій, малих модульних реакторів і залучення молодих фахівців — це запорука ядерного ренесансу.

«росія атакує майбутнє атомної енергетики, і це не тільки про війну росії проти України. росія вбила більше 500 дітей в Україні, дітей, які, можливо, стали б інженерами, науковцями чи дизайнерами нових реакторів. Але вже не стануть», — зазначив він.

Герман Галущенко підкреслив, що окупація росіянами Запорізької атомної електростанції є прямою загрозою ядерній і радіаційній безпеці людства. Зокрема, через російські обстріли найбільша в Європі АЕС уже 7 разів опинялася в блекауті, а її живлення забезпечували дизель-генератори.

Міністр нагадав, що через аварію на Чорнобильській АЕС опромінення зазнали понад 8,5 мільйона людей, а понад 350 тисяч стали вимушеними переселенцями. Тоді наслідки катастрофи відчули і жителі Швеції та Фінляндії.

«І це був лише один реактор. На ЗАЕС їх шість. У разі великої ядерної аварії на ЗАЕС кількість постраждалих обчислюватиметься мільйонами, це вплине на життя мільйонів людей у всьому світі», — наголосив він.

Герман Галущенко зауважив, що будь-який, навіть незначний інцидент, який станеться на ЗАЕС, буде означати кінець не тільки ядерного ренесансу, але й самого розвитку атомної енергетики.

«Усе, про що ми говорили як про майбутнє атомної галузі, може стати минулим. Перспективи ядерного відродження вирішуються сьогодні в Україні», - зазначив міністр.

Очільник Міненерго наголосив, що міжнародна спільнота має повернутися до дотримання 7 стовпів забезпечення ядерної безпеки, загрози для яких сьогодні навмисно створює один із членів МАГАТЕ.

Герман Галущенко нагадав, що Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила три резолюції щодо України, вимагаючи від росії «негайно припинити всі дії проти та на ЗАЕС та будь-якому іншому ядерному об'єкті в Україні, щоб компетентні українські органи влади відновили повний контроль над усіма ядерними об'єктами у межах міжнародно визнаних кордонів України, зокрема Запорізькою атомною електростанцією, для забезпечення їх безпечної експлуатації».

Однак росія не тільки не виконує ці резолюції, але й діє діаметрально протилежно.

Очільник Міненерго подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за вагомі зусилля, спрямовані на врегулювання ситуації щодо ЗАЕС. Водночас він наголосив, що обставини не залишають часу чекати.

«Ми маємо діяти, діяти прямо зараз. Український підхід такий: повна деокупація станції, її передача під контроль МАГАТЕ та реальне посилення ролі організації; повернення до семи незамінних стовпів ядерної безпеки та забезпечення їх дотримання, а також демілітаризація зони навколо ЗАЕС», - підкреслив він.

Герман Галущенко закликав держави-члени МАГАТЕ активно брати участь у реалізації української Формули миру Президента Володимира Зеленського, перший пункт якої стосується ядерної та радіаційної безпеки, щоб спільними зусиллями створити новий механізм забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на майбутнє.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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