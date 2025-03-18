Галущенко обговорив з Нідерландами використання українських ПСГ для енергетичної безпеки ЄС — Finance.ua
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Галущенко обговорив з Нідерландами використання українських ПСГ для енергетичної безпеки ЄС

Енергетика
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Галущенко обговорив з Нідерландами використання українських ПСГ для енергетичної безпеки ЄС
Галущенко обговорив з Нідерландами використання українських ПСГ для енергетичної безпеки ЄС
Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з міністром кліматичної політики та зеленого зростання Нідерландів Софі Германс у Брюсселі в рамках засідання Ради міністрів енергетики ЄС. Під час двосторонньої зустрічі обговорювались питання посилення енергетичної безпеки в Європейському регіоні, зокрема можливість використання українських підземних газових сховищ (ПСГ) для потреб країн ЄС.
Про це повідомило Міненерго.
Галущенко нагадав, що взимку 2023−2024 років європейські трейдери зберігали газ в українських ПСГ, що стало важливим елементом енергетичної безпеки ЄС. Україна володіє найбільшими газовими сховищами в Європі, що дозволяє ефективно використовувати газову інфраструктуру та пропонувати вигідні умови для партнерів завдяки високій пропускній спроможності інтерконекторів.
Обговорювалися також питання захисту енергетичної та газової інфраструктури, а також підтримка Нідерландами українського паливно-енергетичного сектору, включаючи необхідне обладнання для відновлення.
За матеріалами:
Finance.ua
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