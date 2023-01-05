Галущенко назвав завдання вугільної галузі — Finance.ua

Галущенко назвав завдання вугільної галузі Сьогодні 11:45 — Енергетика

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів нараду з розгляду проблемних питань діяльності державних вугледобувних підприємств. Участь у зустрічі взяли керівники шахт, профспілкових організацій гірників, а також народні депутати України, що входять до профільного парламентського комітету.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Герман Галущенко підкреслив, що протягом останніх трьох місяців енергетичні об’єкти України піддаються щоденним обстрілам ворога. Тому ситуація у вугільній галузі, як і в цілому в енергетичній сфері держави, досить складна.

Він наголосив, що з огляду на завдані руйнування, зокрема об’єктам теплової генерації, розрахунки щодо балансу і споживання вугілля були відкориговані за підсумками листопада і грудня 2022 року.

«Зараз основне завдання — пройти ОЗП. Однак навантаження на теплову генерацію буде зберігатися протягом усього року. росіяни окупували нашу найбільшу атомну електростанцію — ЗАЕС, крім того, через них ми втратили близько 90% вітрової генерації і до 40% сонячної. Таким чином, теплова генерація буде нести значне навантаження», — сказав Герман Галущенко.

«Цей і наступний опалювальні сезони ми будемо жити за рахунок власного видобутку. І це факт, який треба прийняти і виходячи з нього розраховувати подальші плани», — резюмував Герман Галущенко.

Міністр підтримав низку ініціатив учасників наради щодо сприяння підприємствам вугільної галузі під час воєнного стану.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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