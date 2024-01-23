Хакерська атака на Львів: подачу тепла відновили, гарячу воду — частково — Finance.ua
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Хакерська атака на Львів: подачу тепла відновили, гарячу воду — частково

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У Львові повністю відновили подачу тепла після сьогоднішнього збою в результаті хакерської атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Андрія Садового.
«На Сихові відновили подачу тепла. Подачу гарячої води відновлено на 30%», — пояснив мер міста.
За словами Садового, сьогодні вночі відбувся збій у роботі системи теплопостачання «Львівтеплоенерго», через що частина мешканців Сихова залишилася без тепла та гарячої води.
«Є підозра на зовнішнє втручання в систему роботи підприємства, наразі ця інформація перевіряється», — повідомив Садовий.
За матеріалами:
РБК-Україна
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