Хакер вкрав у засновника Fenbushi Capital криптовалюту на $42 млн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хакер вкрав у засновника Fenbushi Capital криптовалюту на $42 млн

Кримінал
32
Партнер-засновник венчурної фірми Fenbushi Capital Бо Шень заявив, що невідомий вивів із його Ethereum-гаманця всі активи вартістю $42 млн.
Інцидент стався ще 10 листопада, але інвестор повідомив про нього майже через два тижні. Більшість вкрадених активів склав стейблкоїн USD Coin (USDC) на суму $38 млн.
Серед викрадених коштів «стабільні монети» USDT від Tether, токен UNI платформи Uniswap, а також маловідомі альткоїни на кшталт Reputation (REP), Liquity (LQTY) та Efforce (WOZX).
Він звернувся до правоохоронних органів, включно з ФБР.
«Цивілізація та справедливість зрештою візьмуть гору над варварством і злом. Такий залізний закон людського суспільства. Це лише питання часу», — заявив інвестор.
Блокчейн-компанія з кібербезпеки Beosin підтвердила експлойт. За словами фахівців, несанкціоновані транзакції стали можливими внаслідок компрометації закритого ключа.
Хакер вивів активи на дві адреси і більшість криптовалют обміняв на DAI від MakerDAO.
Шень та Фен Сяо заснували Fenbushi у 2015 році. Радником фірми є співзасновник Ethereum Віталік Бутерін.
Компанія інвестувала в низку відомих учасників криптоіндустрії, включно з Abra, ConsenSys, Circle, Parity, Messari й інші.
Купуйте, торгуйте та зберігайте понад 600 криптовалют на Binance. Біржа вважається найбільшою та популярною у світі. 90 млн користувачів довіряють Binance. Платформа пропонує найнижчі комісії з транзакції, підтримку клієнтів 40 мовами, а також дає можливість торгувати на ходу.

Почніть заробляти на Binance 💰

За матеріалами:
Forklog
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.