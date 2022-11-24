Хакер вкрав у засновника Fenbushi Capital криптовалюту на $42 млн — Finance.ua

Хакер вкрав у засновника Fenbushi Capital криптовалюту на $42 млн Сьогодні 13:40 — Кримінал

Партнер-засновник венчурної фірми Fenbushi Capital Бо Шень заявив, що невідомий вивів із його Ethereum-гаманця всі активи вартістю $42 млн.

Інцидент стався ще 10 листопада, але інвестор повідомив про нього майже через два тижні. Більшість вкрадених активів склав стейблкоїн USD Coin (USDC) на суму $38 млн.

Серед викрадених коштів «стабільні монети» USDT від Tether, токен UNI платформи Uniswap, а також маловідомі альткоїни на кшталт Reputation (REP), Liquity (LQTY) та Efforce (WOZX).

Він звернувся до правоохоронних органів, включно з ФБР.

«Цивілізація та справедливість зрештою візьмуть гору над варварством і злом. Такий залізний закон людського суспільства. Це лише питання часу», — заявив інвестор.

Блокчейн-компанія з кібербезпеки Beosin підтвердила експлойт. За словами фахівців, несанкціоновані транзакції стали можливими внаслідок компрометації закритого ключа.

Хакер вивів активи на дві адреси і більшість криптовалют обміняв на DAI від MakerDAO.

Шень та Фен Сяо заснували Fenbushi у 2015 році. Радником фірми є співзасновник Ethereum Віталік Бутерін.

Компанія інвестувала в низку відомих учасників криптоіндустрії, включно з Abra, ConsenSys, Circle, Parity, Messari й інші.

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