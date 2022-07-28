H&M виставив на продаж свій бізнес у росії — Finance.ua
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H&M виставив на продаж свій бізнес у росії

Фондовий ринок
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Ритейлер H&M, який заявив про вихід із рф, веде пошук покупця на російську частину бізнесу.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на джерела.
За даними газети, потенційним покупцям пропонують права оренди на близько 170 магазинів, розподільчий центр площею 57,7 тис. кв. м та товарні запаси загальною вартістю $210 млн.
За словами джерела, знайомого з пропозицією, до виставлених на продаж активів входить портфель прав оренди на близько 170 магазинів у 65 містах рф, з яких 40% діють до 2050 року, а 50% — до 2030-2050 років, розподільний центр площею 57, 7 тис. кв. м, а також запаси товарів на 30 тижнів оціночною вартістю $210 млн.
Джерело видання в галузі підтвердило, що отримало пропозицію щодо купівлі російської структури мережі в першій половині липня. У H&M до вечора середи коментар газеті не надали.
За словами джерела на ринку, пропозиції про купівлю російського бізнесу H&M, швидше за все, отримали найбільші російські fashion-ритейлери — Melon Fashion Group (понад 840 магазинів під брендами Zarina, Befree, Love Republic та Sela), група «Спортмайстер» (понад 600 точок). У компаніях оперативно на запитання не відповіли.
Експерти вважають, що відмова H&M від поставки своєї продукції в рф робить продаж одному, хто цікавиться, практично неможливим завданням.
Швидше за все, прогнозують вони, компанія розпродаватиме товарні запаси і поступово пакетами продаватиме права оренди, наприклад, за форматами або містами.
За матеріалами:
Економічна Правда
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