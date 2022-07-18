Google зробив операційну систему Flex для старих комп'ютерів безкоштовною — Finance.ua
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Google зробив операційну систему Flex для старих комп'ютерів безкоштовною

Технології&Авто
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Google зробив операційну систему Flex для старих комп'ютерів безкоштовною
Google зробив операційну систему Flex для старих комп'ютерів безкоштовною
Компанія Google зробила повністю безкоштовною операційну систему Chrome OS Flex. Вона призначена для встановлення й роботи на старих комп’ютерах та може подарувати друге життя ПК чи ноутбуку із низькими технічними характеристиками.
Як відомо, тестування операційної системи почалося ще минулої зими й протягом року компанії вдалося усунути близько 600 помилок.
Chrome OS Flex призначена для встановлення й роботи на старих комп’ютерах, у тому ж числі й виробництва Apple. Офіційно операційна система підтримує більше 400 моделей комп’ютерів, а для встановлення потрібен лише USB-накопичувач від 8 Гбайт.
Компанія створила Chrome OS Flex для спрощення IT-інфраструктури й підвищення безпеки користувачів. Розробник запевняє, що платформа має кращий захист, ніж, наприклад, Windows.
Системні вимоги Chrome OS Flex:
  • процесор Intel або AMD;
  • 4 Гбайт оперативної пам’яті;
  • 16 Гбайт на вбудованому накопичувачі;
  • підтримка завантаження з флешки.
За матеріалами:
УНН
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