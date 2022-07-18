Google зробив операційну систему Flex для старих комп'ютерів безкоштовною — Finance.ua

Google зробив операційну систему Flex для старих комп'ютерів безкоштовною Вчора 22:23 — Технології&Авто

Google зробив операційну систему Flex для старих комп'ютерів безкоштовною

Компанія Google зробила повністю безкоштовною операційну систему Chrome OS Flex. Вона призначена для встановлення й роботи на старих комп’ютерах та може подарувати друге життя ПК чи ноутбуку із низькими технічними характеристиками.

Як відомо, тестування операційної системи почалося ще минулої зими й протягом року компанії вдалося усунути близько 600 помилок.

Chrome OS Flex призначена для встановлення й роботи на старих комп’ютерах, у тому ж числі й виробництва Apple. Офіційно операційна система підтримує більше 400 моделей комп’ютерів, а для встановлення потрібен лише USB-накопичувач від 8 Гбайт.

Компанія створила Chrome OS Flex для спрощення IT-інфраструктури й підвищення безпеки користувачів. Розробник запевняє, що платформа має кращий захист, ніж, наприклад, Windows.

Системні вимоги Chrome OS Flex:

процесор Intel або AMD;

4 Гбайт оперативної пам’яті;

16 Гбайт на вбудованому накопичувачі;

підтримка завантаження з флешки.

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