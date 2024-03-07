Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом — Finance.ua

Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом Сьогодні 22:26 — Технології&Авто

Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом

Компанія Google планує змінити свої алгоритми надання пошукової інформації, щоб боротися зі спамом та низькоякісним контентом.

Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що Google у травні планує провести оновлення рейтингу, яке дозволить зменшити кількість спаму та неоригінальних результатів на 40%. Також Google планує видаляти автоматизований контент, який створюється штучним інтелектом та зазвичай є некорисним для користувачів.

«Це оновлення передбачає удосконалення деяких основних систем рейтингу, щоб допомогти краще Google зрозуміти, чи є веб-сторінки марними, мають низьку взаємодію з користувачем або створюються для пошукових систем, а не для людей. Це може включати сайти, створені переважно для відповідності дуже конкретним пошуковим запитам», — йдеться в повідомленні.

Для боротьби з так званими контент-фермами Google враховуватиме контент, створений у масштабі як некорисний для цілей ранжування, а не для надання корисної інформації. Крім того, компанія розглядатиме як спам сторонній контент низької якості, розміщений на авторитетних сайтах з метою використання їх доброї репутації.

Додається, що перші зміни в алгоритмах почнуть діяти з 5 травня. Компанія дає власникам сайтів двомісячний термін, щоб вони могли адаптуватися до нових правил.

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