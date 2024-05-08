Google змінила налаштування двофакторної автентифікації — Finance.ua

Google змінила налаштування двофакторної автентифікації Сьогодні 02:28 — Технології&Авто

Google змінила налаштування двофакторної автентифікації

Google спростила процес налаштування двофакторної автентифікації безпеки користувачів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Раніше користувачам доводилося включати двофакторну автентифікацію за номером мобільного телефону. Лише потім могли використовувати інші методи, зокрема спеціальні пропозиції для генерації одноразових кодів. Тепер номер телефону не потрібний. Новий спосіб дозволяє підвищити безпеку облікового запису, оскільки коди із СМС можуть перехопити зловмисники.

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Зміни стосуються можливості використання апаратних ключів безпеки. Їх можна додати до облікового запису на спеціальній сторінці. Однак у користувача будуть запитувати пароль разом із ключем, якщо налаштування, що дозволяє пропустити код під час входу, вимкнено.

У Google зазначили, що якщо користувач вимкне двоетапну автентифікацію в налаштуваннях, його резервні коди або дані Google Authenticator залишаться. Вони не втечуть автоматично. Це потрібно зробити вручну.

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