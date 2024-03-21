Google запускає три безоплатні навчальні програми для українських підприємців — Finance.ua

Google запускає три безоплатні навчальні програми для українських підприємців
Google оголосив про запуск трьох безкоштовних онлайн-програм навчання, спрямованих на допомогу українським компаніям у масштабуванні та захисті від кіберзагроз.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Для кого це буде корисно? Для майбутніх і діючих підприємців, власників, керівників та співробітників малих і середніх бізнесів.
«Зростайте з Google: програма для малих бізнесів»
- Ця програма розроблена для підприємців, які прагнуть збільшити прибуток за рахунок розвитку та масштабування свого бізнесу.
- 100 бізнесів, які пройдуть навчання, отримають можливість взяти участь у менторській програмі від експертів.
«Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу»
- У програмі топові українські експерти поділяться практичними знаннями про кібергігієну, розпізнавання кібератак та створення системи кіберзахисту.
«Знаходьте нових клієнтів за кордоном»
- Програма дозволить дізнатися, як адаптувати продукт чи послуги до іноземного споживача, розробити стратегію виходу на нові ринки.
Навчання буде проходити онлайн, а долучитися можна до однієї, кількох або одразу до всіх програм.
Старт першої програми вже 3 квітня. Дізнатися детальніше та зареєструватися можна за посиланням.
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