Google запускає три безоплатні навчальні програми для українських підприємців — Finance.ua

Google запускає три безоплатні навчальні програми для українських підприємців Сьогодні 09:18 — Особисті фінанси

Google запускає три безоплатні навчальні програми для українських підприємців

Google оголосив про запуск трьох безкоштовних онлайн-програм навчання, спрямованих на допомогу українським компаніям у масштабуванні та захисті від кіберзагроз.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Для кого це буде корисно? Для майбутніх і діючих підприємців, власників, керівників та співробітників малих і середніх бізнесів.

«Зростайте з Google: програма для малих бізнесів»

Ця програма розроблена для підприємців, які прагнуть збільшити прибуток за рахунок розвитку та масштабування свого бізнесу.

100 бізнесів, які пройдуть навчання, отримають можливість взяти участь у менторській програмі від експертів.

«Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу»

У програмі топові українські експерти поділяться практичними знаннями про кібергігієну, розпізнавання кібератак та створення системи кіберзахисту.

«Знаходьте нових клієнтів за кордоном»

Програма дозволить дізнатися, як адаптувати продукт чи послуги до іноземного споживача, розробити стратегію виходу на нові ринки.

Навчання буде проходити онлайн, а долучитися можна до однієї, кількох або одразу до всіх програм.

Старт першої програми вже 3 квітня. Дізнатися детальніше та зареєструватися можна за посиланням.

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