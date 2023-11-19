Google заплатила $8 млрд Samsung, щоб Google Play використовувася за замовчуванням — Finance.ua
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Google заплатила $8 млрд Samsung, щоб Google Play використовувася за замовчуванням

Фондовий ринок
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Google заплатила $8 млрд Samsung, щоб Google Play використовувася за замовчуванням
Google заплатила $8 млрд Samsung, щоб Google Play використовувася за замовчуванням
У рамках суду між Google та Epic Games, який триває у Сан-Франциско, юрист Epic представив угоду Google із Samsung на суму $8 млрд як приклад угод, які Google уклала чотири роки тому з виробниками смартфонів на операційній системі Android.
Про це повідомляє Bloomberg.
Ці угоди передбачали встановлення на смартфони пошукової системи, голосового помічника і магазину застосунків Google за замовчуванням.
Особливу увагу Epic приділяє відносинам Google із Samsung. Epic прагне довести, що Google намагалася запобігти експансії Samsung Galaxy App Store, який міг би стати альтернативою Google Play.
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Для цього Google запропонувала Samsung $200 млн протягом чотирьох років, щоб південнокорейський виробник відмовився від встановлення на своїх смартфонах власного магазину програм Samsung Galaxy Store з власною платіжною системою.
Ця пропозиція не була прийнята, але вже наступного року Google підписала з Samsung три угоди, зобов’язавшись виплатити $8 млрд упродовж чотирьох років.
Google заперечує звинувачення Epic і стверджує, що її політика та угоди з розробниками та виробниками пристроїв були законними.
За матеріалами:
speka.media
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