Google заборонить програмам VPN блокувати рекламу в Android — з 1 листопада — Finance.ua
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Google заборонить програмам VPN блокувати рекламу в Android — з 1 листопада

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У Google Play будуть заборонені програми VPN, які блокують рекламу. Політика компанії для розробників, оголошена в липні 2022 року, з 1 листопада не дає дозволу на створення безпечного тунелю на рівні пристрою до віддаленого сервера, що слугує для інших цілей, крім надання віртуальної приватної мережі.
На думку Google, VPN-додатки не повинні збирати особисті чи конфіденційні дані без явного розкриття інформації та без згоди користувача. Крім того, вони не повинні перенаправляти трафік або маніпулювати ним з метою, що впливають на монетизацію інших сервісів.
Ситуація непокоїть і сумлінних розробників VPN. Наприклад, шведський сервіс Blokada вважає, що нове правило завадить роботі попередньої версії його програми (у нові зміни політики враховані). Відома пошукова система DuckDuckGo прокоментувала новину: «Ми не віримо, що політика вплине на нас, але наша команда продовжує її вивчення».
Android — не єдина ОС, що обмежує VPN. Політика Apple вимагає, щоб VPN-програми використовували API NEVPNManager, і щоб розробники не були приватними особами, а представляли компанії.
За матеріалами:
ITC.ua
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