Google випустить нові інструменти штучного інтелекту для рекламодавців і маркетологів — Finance.ua

Google випустить нові інструменти штучного інтелекту для рекламодавців і маркетологів 25.05.2023, 00:13 — Технології&Авто

Google випустить нові інструменти штучного інтелекту для рекламодавців і маркетологів

Компанія Google розгортає нові інструменти штучного інтелекту, щоб допомогти маркетологам створювати рекламу, а також розширити використання ШІ в різних продуктах для отримання прибутку.

У Google заявили, що незабаром рекламодавці зможуть показувати рекламу, створену за допомогою генеративного штучного інтелекту. Програма зможе прокручувати текст і зображення за допомогою простої підказки, пише Вloomberg

Зазначається, що маркетологи зможуть використовувати текст із цільових сторінок своїх продуктів для створення реклами та використовувати інструменти Google для автоматичного створення слоганів і описів продуктів, які більше відповідають пошуковим запитам клієнтів, повідомила компанія.

Компанія Alphabet повідомила, що рекламодавці тепер зможуть використовувати чат-продукти на основі ШІ для тексту та зображень під час створення своїх оголошень, знаходити зображення продуктів за допомогою генеративного ШІ без додаткових витрат на нові фотосесії. Продавці зможуть покращувати якість зображень із низькою роздільною здатністю, видаляти непотрібний фон або додавати елементи до зображення продукту, наприклад тропічні рослини на фоні.

«Через темпи змін у штучному інтелекті ми вважаємо, що це лише основа чогось справді захоплюючого», — сказав в інтерв'ю Джеррі Дішлер, віце-президент Google, який контролює рекламні продукти.

Проте, політика Google забороняє рекламодавцям спотворювати продукти та послуги, які вони надають, і компанія заявила, що інструменти штучного інтелекту будуть містити певні обмеження для запобігання зловживанням.

У той же час деякі експерти висловлюють занепокоєння, що ці інструменти будуть використані для посилення потоку дезінформації, що циркулює в Інтернеті.

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