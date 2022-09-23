Google випустила народний медіаплеєр Chromecast HD за $30 (відео) — Finance.ua
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Google випустила народний медіаплеєр Chromecast HD за $30 (відео)

Технології&Авто
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Google випустила народний медіаплеєр Chromecast HD за $30 (відео)
Google випустила народний медіаплеєр Chromecast HD за $30 (відео)
Google вирішила не чекати презентації 6 жовтня та випустити новий медіаплеєр Chromecast авансом — насправді цю новинку помітили на початку місяця, тож анонс не став несподіванкою.
Як і передбачалося, новенький Google Chromecast with Google TV (HD) стане доступнішою альтернативою 50-долларовому Chromecast with Google TV 2020 року з підтримкою 4K, яка вийшла у 2020 році. Його ціна в США (без врахування податків) становить $30 — навіть дешевше оригінального Chromecast ($35), який вийшов десять років тому й одразу ж став справжнім хітом.
Новий «народний» Chromecast успадкував дизайн моделі 2020 року та навіть зберегла пульт дистанційного керування з голосовим пошуком. Проте довелося пожертвувати підтримкою Ultra HD та Dolby Atmos. Окрім того, як випливає з назви, його можливості потокової передачі обмежені роздільною здатністю 1080p HDR зі швидкістю до 60 кадрів на секунду.
Google випустила народний медіаплеєр Chromecast HD за $30 (відео)
Водночас мініатюрний медіаплеєр у знайомому формфакторі відкриває двері у світ можливостей платформи Google TV, що забезпечує доступ до понад 10 000 застосунків, включно з найбільшими стримінгами Netflix, HBO Max, Prime Video та Disney+. Наразі багато хто надає перевагу інтерфейсу Google TV над суперницькими Fire TV, Roku OS та навіть Apple tvOS.
Подібно до схожих медіаплеєрів Amazon і Roku, які максимально видають картинку 1080p, Chromecast HD — бюджетний варіант для тих, хто не перейшов на 4K чи шукають рішення Smart TV для дешевшого додаткового телевізора вдома.
Chromecast HD доступний тільки в єдиному кольорі — білому, тоді як модель з 4K є у білому, синьому та помаранчевому кольорах. Новинка вже надійшла у продаж — купити її можна в онлайн-магазині Google, а також заокеанських майданчиках партнерів (Best Buy, Target, Amazon та інші).
Експертів трохи бентежить кілька моментів — 8 ГБ вбудованої пам’яті, особливо з врахуванням вимог Android 13, які помітно зросли, а також менш потужний чип та менший обсяг оперативної пам’яті порівняно з Chromecast 4K. Перевагою Chromecast HD є те, що він нативно підтримує декодування AV1, якого немає у дорожчого Chromecast 4K. Крім того, Google обіцяє, що завдяки оптимізаціям та новій схемі розмітки пам’яті оновлення встановлюватимуться плавно і ніяких помітних фрізів не буде. Власне, новенький Chromecast HD з коробки працюватиме на Android 12, тоді як модель Chromecast 4K досі лишається на Android 10, хоча Google обіцяє її власникам оновлення «найближчим часом».
За матеріалами:
ITC.ua
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