Google випустила Android 13 для смартфонів Pixel — Finance.ua

Google випустила Android 13 для смартфонів Pixel Вчора 00:05 — Фондовий ринок

Google випустив оновлення прошивки до ОС Android 13 для смартфонів Pixel. Операційна система наступної версії несе безліч оновлень та змін.

У покращеній версії оформлення Material You можна налаштувати вигляд сторонніх програм відповідно до обраного стилю системи.

Деяким застосункам тепер можна встановити власну мову за промовчанням. Це дозволить уникнути ситуацій, коли застосунок не мав перекладу потрібною мовою, а системна за промовчанням користувача в ньому не влаштовувала.

У налаштування режиму сну входить затемнення шпалер та зміна теми на темну.

Оновлений медіаплеєр адаптує зовнішній вигляд до музики або подкасту, що прослуховується. під час відтворення композиції медіаплеєр виділяє обкладинку альбому і змушує рухатися в такт музиці смугу відтворення. Ефекти працюють і під час відтворення через Chrome.

Безпека

Застосункам можна буде надати або обмежити доступ до окремих фото та відео.

Автоочищення буфера обміну видаляє скопійовані важливі дані через деякий час, запобігаючи доступу до них. З’явиться можливість копіювати URL-адресу, зображення, текст або відео з одного пристрою Android на інший.

Гнучкий контроль доступу до повідомлень (замість повного дозволу або заборони).

Поліпшення спільної роботи пристроїв

Функція Spatial Audio відкоригує звук у підтримуваних навушниках відповідно до положення голови користувача.

Додатки для спілкування можна транслювати на Chromebook, щоб надсилати та отримувати повідомлення на ньому.

Android 13 «навчилася» використовувати Bluetooth Low Energy (LE) Audio — стандарт, який забезпечує меншу затримку відтворення, кращу синхронізацію та можливість підключати відразу кілька пристроїв.

Оновлена панель завдань на планшетах дозволить легко побачити всі програми та перетягнути їх у режим поділу екрана.

Дотики долоні та стілусу на планшетах стали окремими діями, що скоротить кількість хибних натискань.

Також додалася підтримка HDR-відео в сторонніх додатках камер та безліч інших змін. Оновлення для Pixel вже доступне, підтримку смартфонів інших виробників обіцяють до кінця року.

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