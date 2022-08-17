Google випустила Android 13 для смартфонів Pixel — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google випустила Android 13 для смартфонів Pixel

Фондовий ринок
992
Google випустив оновлення прошивки до ОС Android 13 для смартфонів Pixel. Операційна система наступної версії несе безліч оновлень та змін.
У покращеній версії оформлення Material You можна налаштувати вигляд сторонніх програм відповідно до обраного стилю системи.
Деяким застосункам тепер можна встановити власну мову за промовчанням. Це дозволить уникнути ситуацій, коли застосунок не мав перекладу потрібною мовою, а системна за промовчанням користувача в ньому не влаштовувала.
У налаштування режиму сну входить затемнення шпалер та зміна теми на темну.
Оновлений медіаплеєр адаптує зовнішній вигляд до музики або подкасту, що прослуховується. під час відтворення композиції медіаплеєр виділяє обкладинку альбому і змушує рухатися в такт музиці смугу відтворення. Ефекти працюють і під час відтворення через Chrome.

Безпека

Застосункам можна буде надати або обмежити доступ до окремих фото та відео.
Автоочищення буфера обміну видаляє скопійовані важливі дані через деякий час, запобігаючи доступу до них. З’явиться можливість копіювати URL-адресу, зображення, текст або відео з одного пристрою Android на інший.
Гнучкий контроль доступу до повідомлень (замість повного дозволу або заборони).

Поліпшення спільної роботи пристроїв

Функція Spatial Audio відкоригує звук у підтримуваних навушниках відповідно до положення голови користувача.
Додатки для спілкування можна транслювати на Chromebook, щоб надсилати та отримувати повідомлення на ньому.
Android 13 «навчилася» використовувати Bluetooth Low Energy (LE) Audio — стандарт, який забезпечує меншу затримку відтворення, кращу синхронізацію та можливість підключати відразу кілька пристроїв.
Оновлена панель завдань на планшетах дозволить легко побачити всі програми та перетягнути їх у режим поділу екрана.
Дотики долоні та стілусу на планшетах стали окремими діями, що скоротить кількість хибних натискань.
Також додалася підтримка HDR-відео в сторонніх додатках камер та безліч інших змін. Оновлення для Pixel вже доступне, підтримку смартфонів інших виробників обіцяють до кінця року.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.