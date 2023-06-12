Google відмовляється від дистанційної роботи й просить співробітників повертатися в офіси — Finance.ua
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Google відмовляється від дистанційної роботи й просить співробітників повертатися в офіси

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Google відмовляється від дистанційної роботи й просить співробітників повертатися в офіси
Google відмовляється від дистанційної роботи й просить співробітників повертатися в офіси
Керівник відділу кадрів Google повідомив співробітникам, що компанія буде боротися з тими, хто не дотримується гібридного графіка роботи. Як повідомляє CNBC, директор з персоналу також звернулась до колег з дистанційним форматом з пропозицію переходу до гібридного, який передбачає відвідування офісу.
  • Google оновила свою політику гібридної роботи, і тепер вона включає відстеження кількості відвідувань офісу, санкції до працівників, які не приходять, коли повинні, і включення відвідуваності в оцінку продуктивності співробітників.
  • Директор з персоналу Google Фіона Чікконі написала співробітникам електронний лист, у якому озвучила необхідність частішого відвідування офісу для співробітників, мотивуючи це тим, що «нічим не можна замінити особисту зустріч».
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«Звичайно, не всі вірять у „чарівні розмови в коридорі“, але немає сумніву, що спільна робота в одній кімнаті позитивно впливає. Багато продуктів, які ми представили на I/O та Google Marketing Live минулого місяця, були задумані, розроблені та створені командами, які працювали пліч-о-пліч», — йдеться в електронному листі Чікконі.
  • Окремий внутрішній документ показав, що віддалені працівники, які вже отримали від компанії погодження на дистанційну роботу, можуть потрапити під повторний розгляд, якщо компанія визначить «суттєві зміни в бізнес-потребах, ролі, команді, структурі або місці».
  • Директор з персоналу Google навіть попросив уже схвалених віддалених працівників самостійно переглянути рішення. «Для тих, хто працює віддалено і живе поблизу офісу Google, ми сподіваємося, що ви подумаєте про перехід на гібридний графік роботи. Наші офіси — це місце, де ви будете максимально пов’язані зі спільнотою Google».
За матеріалами:
Ain.Ua
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