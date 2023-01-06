Віддалена робота за кордоном: 7 екзотичних країн для цифрових кочівників — Finance.ua

Віддалена робота за кордоном: 7 екзотичних країн для цифрових кочівників Сьогодні 16:21 — Особисті фінанси

Пандемія Covid-19 навчила заробляти на життя віддалено, коли для роботи достатньо лише ноутбука або смартфона і бажання працювати. Цей тренд стає лише популярнішим.

Людей, які працюють далеко від дому чи офісу, називають ще цифровими кочівниками. Відтак, багато країн пропонують таким працівникам і їхнім утриманцям цифрові кочові візи — Digital Nomad. Ба більше, у сучасних реаліях це один з найпростіших способів легалізуватися за кордоном. VisaGuide.World склав перелік із 7 незвичних країн, де можна жити і працювати цифровим кочівникам.

Аргентина

Буенос-Айрес / Фото unsplash

Для людей, які хочуть працювати за кордоном віддалено, Аргентина запровадила візу цифрового кочівника Nómadas digitales. Її можна отримати уже з травня 2022 року.

Аби оформити посвідку на проживання, потрібно надати робочий контракт чи довідку, що підтверджує ваші доходи. Крім цього, треба заповнити анкету, мати діючий закордонний паспорт і фотографію 4×4. Візу видають на 180 днів, яку можна продовжити ще на 180 днів.

Бермудські острови

Бермудські острови / Фото pexels

Сертифікат Work From Bermuda дає можливість цілий рік перебувати на островах, потім можна продовжити дозвіл ще на рік. Щоб отримати візу, потрібно підтвердити, що ви працевлаштовані або навчаєтеся у вузі — Бермуди видають візу і фрілансерам, і студентам, що дистанційно навчаються. Заявку на візу можна надіслати онлайн. Вимог до мінімального доходу немає.

Багамські острови

Багамські острови / Фото unsplash

Острівна країна в Карибському басейні створила власну цифрову візу кочівника — «Багамські острови з розширеним доступом для подорожей» (BEATS). Претенденти можуть подати заявку онлайн. Власникам візи дозволено також і навчатися з території Багам. Які документи потрібні? Підтвердження зайнятості для віддалених працівників або студентський квиток для тих, хто бажає навчатися дистанційно.

Бразилія

Бразилія / Фото unsplash

Для отримання візи цифрового кочівника до Бразилії потрібно підтвердити свій щомісячний дохід у 1500 доларів або мати на рахунку 18 тисяч доларів. Тоді країна видає посвідку на проживання терміном на рік. Заявку подати можна уже безпосередньо в Бразилії, приїхавши туди як турист.

Ісландія

Ісландія / Фото pexels

Вимоги до віддалених працівників, які претендують отримати довгострокову ісландську візу дещо складніші — потрібно мати високооплачувану роботу. Відтак, цифровому кочівнику потрібно підтвердити дохід у щонайменше 7275 доларів щомісяця або 9460 доларів на місяць, якщо планує проживати в країні разом з чоловіком чи дружиною. Власниками візи в Ісландії не дозволяється працювати на місцевих роботодавців. Дозвіл на проживання в країні діє 180 днів.

Коста-Ріка

Коста-Ріка / Фото unsplash

У Коста-Ріці віза кочівника називається «естансія». Для її отримання необхідно підтвердити мінімальний стабільний дохід у розмірі 3000 доларів на місяць або 4000 доларів на сім’ю за попередній рік. Крім цього потрібно мати річне медичне страхування. Віза дійсна впродовж року, її можна продовжити ще на один рік, якщо власник візи провів 180 і більше днів у Коста-Ріці в перший рік. Претенденти повинні працювати в іноземній компанії, вести бізнес або працювати як фрілансер з клієнтами з інших країн. Іноземці не повинні сплачувати податки за свої доходи.

Норвегія

Норвегія / Фото unsplash

Ця країна надає дозвіл на проживання для частково віддаленої роботи — віза незалежного підрядника, який має джерело доходу за кордоном. Посвідку на проживання видають на 2 роки. Мінімальний чистий дохід має бути не менш як 35 719 євро на рік. Норвегія є унікальною і тим, що для отримання візи потрібно, щоб у працівника був хоча б один норвезький клієнт. У більшості країн, які пропонують візи цифрових кочівників, такої вимоги немає.

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