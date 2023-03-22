Google відкриває доступ до чат-бота Bard – конкурента ChatGPT — Finance.ua

Google відкриває доступ до чат-бота Bard – конкурента ChatGPT Сьогодні 11:45 — Технології&Авто

Google відкриває доступ до чат-бота Bard – конкурента ChatGPT

Google запустила свого чат-бота Bard, щоб скласти конкуренцію популярному ChatGPT від OpenAI і надолужити втрачене в гонці за комерціалізацією технології генеративного штучного інтелекту.

В компанії повідомили, що спершу Bard буде доступним у США та Великій Британії і згодом розшириться до більшої кількості країн та мов.

У Google заявили, що Bard, який надає відповіді на текстові питання, працюватиме окремо від пошукової системи Google.

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«Ви можете використовувати Bard, щоб підвищити свою продуктивність, прискорити свої ідеї та підштовхнути свою цікавість», — йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що Bard може дати поради, як досягти своєї мети — «прочитати більше книжок цього року, пояснити квантову фізику простими словами або розбудити ваш творчий потенціал».

Наразі компанія хоче отримати відгуки від якомога більшої кількості людей, щоб покращити роботу Bard.

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«Ми хочемо отримувати зворотний звʼязок і поступово збільшувати кількість людей, які мають доступ до Bard, — сказав Зубін Гахрамані, віцепрезидент Google Research. — І причина цього в тому, що ми дійсно хочемо мати можливість протестувати і винести уроки з цього, перш ніж ми широко розгорнемо його».

Google заявив, що Bard генеруватиме відповіді тільки англійською мовою, а не компʼютерним кодом або іншими мовами, і надаватиме доступ у порядку черги користувачам, які зареєструються в списку очікування в США та Великій Британії.

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