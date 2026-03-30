Місце для вашої реклами

Google в Україні скоротив дохід майже на чверть

Дохід ТОВ “Гугл” у минулому році становив 1,87 млрд грн
У 2025 році глобальний Google продовжив зростати, але його українська юридична особа показала протилежну динаміку. Дохід ТОВ «Гугл» у минулому році становив 1,87 млрд грн, що приблизно на чверть менше, ніж у 2024 році
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.
За даними фінансової звітності ТОВ «Гугл», отримало дохід у розмірі 1,87 млрд грн, що на на приблизно 24% менше, ніж у 2024 році (2,47 млрд грн). При цьому чистий прибуток компанії становив 1,65 млрд грн у минулому році. За рік він скоротився на 560 млн (2,21 у 2024 році).
РікДохід, млрд грнЧистий прибуток, млрд грн
20221,370,91
20232,351,73
20242,472,21
20251,871,65
Це виглядає як різкий спад, але дані рекламного ринку показують іншу картину. Падіння доходу ТОВ «Гугл» у 2025 році навряд чи пов’язане зі станом ринку — рекламний сектор в Україні зростав. За даними дослідження Всеукраїнської рекламної коаліції, обсяг інтернет-реклами у 2025 році збільшився до 19,4 млрд грн (+13%), тоді як сегмент пошукової реклами — ключовий для Google — зріс до 24,3 млрд грн (+20%).
Загалом рекламно-комунікаційний ринок додав 12% за рік, а у 2026 році очікується подальше зростання ще на 13%.
На цьому фоні зниження виручки швидше може свідчити про зміну структури обліку: частина рекламних бюджетів, ймовірно, перестала проходити через українську юрособу, хоча сам обсяг бізнесу залишався стабільним або зростав.
Натомість у 2025 фінансовому році компанія Alphabet (материнська компанія Google) продемонструвала рекордні фінансові показники:
  • чистий прибуток: $132,17 млрд;
  • загальний дохід (виручка): $402,84 млрд;
  • операційний прибуток: $129,04 млрд.

Довідка Finance.ua:

  • в 2025 році надходження до державного бюджету від так званого «податку на Google» перевищили 14,4 млрд грн. Йдеться про податок на електронні послуги, які нерезиденти надають фізичним особам на території України.
За матеріалами: Діло
Діло
Місце для вашої реклами
