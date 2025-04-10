Google створив віртуальний відеореєстратор для автомобілів — Finance.ua

Google створив віртуальний відеореєстратор для автомобілів 10.04.2025, 00:34 — Технології&Авто

Google створив віртуальний відеореєстратор для автомобілів

Компанія Google офіційно представила нову функцію для своєї операційної системи Android Automotive, яка дозволяє використовувати камери автомобіля як віртуальний відеореєстратор. Інноваційна функція отримала назву «Car Camera» і вже з’являється на деяких моделях, зокрема новому Volvo EX90.

На відміну від класичних відеореєстраторів, які вимагають окремого пристрою, живлення та монтажу, Car Camera працює напряму через мультимедійну систему автомобіля, використовуючи вже наявні камери — наприклад, ті, що входять до системи кругового огляду або асистентів паркування.

У спеціальному меню на екрані мультимедійної системи з’являється додаток Car Camera. Водій може активувати запис вручну або налаштувати автоматичне збереження відео в разі аварії, різкого гальмування чи зіткнення. Система також підтримує циклічний запис, тобто автоматично перезаписує старі дані при нестачі місця.

Додатково можна:

зберігати відео на внутрішній накопичувач;

передавати записи в хмару Google Drive (за потреби);

захищати важливі фрагменти від випадкового видалення.

На першому етапі функція доступна лише в деяких моделях Volvo і Polestar, які мають повну інтеграцію Android Automotive. Згодом очікується поява в інших автомобілях — передусім у тих, де встановлено повний пакет камер та глибока інтеграція Google-сервісів.

Не варто плутати Car Camera з Android Auto: функція працює лише на авто з вбудованою Android Automotive OS, а не на тих, що підключають смартфон через USB.

Ampercar За матеріалами:

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