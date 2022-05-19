Google припиняє свою комерційну присутність у росії — The Wall Street Journal

Вчора 10:18 — Світ

Компанія Google вивозить співробітників з росії і припиняє свою комерційну присутність у країні.

Про це повідомила американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з питанням.

«Google вивів більшу частину своїх співробітників з росії, що найближчим часом припинить комерційну присутність компанії в країні. Більшість російських співробітників Google вважали за краще залишити країну і продовжити роботу в Google за межами росії, причому багато хто з них опинився в Дубаї, де Google має великий офіс», — пише The Wall Street Journal.

Деякі співробітники компанії захотіли піти з компанії та залишитися в рф. При цьому в найближчому майбутньому Google більше не матиме працівників у росії.

Вивезення співробітників почали пропонувати після того, як у березні заморозили банківський рахунок Google у росії. Потім судовий пристав-виконавець переказав гроші з рахунку, через це у компанії не залишилося грошей для виплати зарплат та інших витрат, зазначило джерело.

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