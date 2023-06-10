Google просить користувачів оновити свої Chrome через серйозну помилку — Finance.ua

Google просить користувачів оновити свої Chrome через серйозну помилку
Команда Google випустила екстрений патч для настільної версії Chrome, який усуває небезпечну і вже використовувану хакерами вразливість. І рекомендує встановити його якнайшвидше, не чекаючи автоматичного апдейта.
За даними експертів Bleeping Computer, небезпека уразливості CVE-2023−3079 оцінена як висока. Уточнюється, що вона дозволяє віддалено отримати доступ до чужого комп’ютера через спеціально створену HTML-сторінку. Google не розкриває технічні деталі, щоб мінімізувати ризики.
Зазначається, що це вже третя подібна вразливість, виявлена і виправлена Google з початку 2023 року, і друга, пов’язана з движком Chrome JavaScript V8.
Оновлення Chrome 114.0.5735.106 пошириться на всіх користувачів протягом декількох тижнів. Однак в компанії рекомендують не чекати автоматичного апдейта і в будь-який зручний час оновитися вручну. Для цього потрібно зайти в меню Chrome, відкрити там «Довідку» і перейти в розділ «Про браузер Chrome».
Водночас, користувачам Edge, Brave та інших браузерів, що працюють на движку Chromium, також радять перевірити оновлення програми.
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