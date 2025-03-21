Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500 — Finance.ua
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Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500

Технології&Авто
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Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500
Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500
Американська компанія Google офіційно презентувала новий смартфон Pixel 9a, який вважається найбільш доступним з серії Pixel 9.
Про це повідомляє GSM Arena.
Його вартість становить 499 доларів США. Сам пристрій стане доступним вже у квітні.
Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500
Зазначається, що Pixel 9a має 16-сантиметровий POLED-дисплей з роздільною здатністю 2424×1080 пікселів і частотою оновлення екрана до 120 Гц. На дисплеї також є оптичний сканер відбитків пальців.
Pixel 9a працює на новому чипі Google Tensor G4 із захисним співпроцесором Titan M2.
Пристрій постачатиметься з 8 ГБ операційної пам’яті в стандартній комплектації, та на вибір 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої пам’яті.
Google представив новий бюджетний смартфон за майже $500
Стару 64-мегапіксельну камеру на Pixel 7a та 8a замінили на 48-мегапіксельну камеру f1.7 із Quad PD Dual Pixel AF та оптичною стабілізацією зображення (OIS).
Він здатний записувати відео в 4K зі швидкістю до 60 кадрів в секунду.
Pixel 9a має більший літій-іонний акумулятор ємністю 5 100 міліампер за годину із заявленим часом автономної роботи понад 30 годин.
Бюджетний смартфон постачатиметься в чотирьох кольорах: обсидіан, порцеляна, ірис і півонія. Проте не всі кольори будуть доступні в кожному регіоні.
За матеріалами:
Укрінформ
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